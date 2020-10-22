سخر من عدم دعوته للجونة.. من مجدي شطا لـ ساويرس: "استناني أنا مش جاي"

رد مغني المهرجانات مجدي شطة، على الأخبار التي تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حضوره حفل افتتاح الدورة الرابعة من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاقه بعد ساعات.

كشف شطة لـ"الوطن"، أنه لم يتم دعوته لحضور مهرجان الجونة السينمائي، قائلا: "محدش بعت لي دعوة، وكنت أتمنى المشاركة، وأقول للمهندس نجيب ساويرس، استناني أنا مش جاي".

كان مهرجان الجونة السينمائي، أعلن ملصق دورته الرابعة، المقرر إقامتها في الفترة من 23 لـ31 أكتوبر المقبل، حيث يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة - المساحة الثقافية الفريدة من نوعها في المنطقة - فعاليات المهرجان وعروض سجادته الحمراء.

وقال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم القابضة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلي والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية لها".

الاختيارات البصرية لتصاميم المهرجان هذا العام، مستوحاة من التنوع العرقي والثقافي لشعوب المنطقة، ممثلة في الأطياف المتنوعة للمواهب العربية والشرق أوسطية الحالمة بأشكال جديدة من الحياة، التي يجسدونها في أعمالهم السينمائية.

وصرح انتشال التميمي مدير المهرجان: "ما أروع التواجد في ريفييرا البحر الأحمر الملهمة للعقول والحواس، والتي تخلق تجربة ممتعة في حب السينما. هذا العام، هوية المهرجان مليئة بالألوان المبهجة والعناصر الثقافية المنوعة، المتناغمة فيما بينها من أجل إيصال رسالتنا إلى العالم بينما تُعمل مدينة الجونة سحرها، وتكشف عن أحدث مساحاتها الفنية مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة".

وأعاد فريق مهرجان الجونة تصور الدورة الرابعة للمهرجان، للتغلب على التحديات المفروضة المتعلقة بوباء كوفيد -19، حيث يوفر المهرجان كل معايير السلامة والأمان للحضور وبروتوكولات التطهير للقاعات، لأجل ضمان تجربة مهرجانية ممتعة وآمنة في الوقت ذاته.