هيلدا خليفة تقدم حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي

تستعد الإعلامية هيلدا خليفة، لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الرابعة، والذي من المقرر أن ينطلق غدا الجمعة من قاعة المؤتمرات بمدينة الجونة.

هيلدا خليفة وهي واحدة من أهم الإعلاميات في الوطن العربي، وخطفت الأنظار لأول مرة حينما قدمت برنامج المسابقات "ستار أكاديمي" منذ موسمه الأول عام 2003

- ولدت في مدينة زحلة اللبنانية.

- درست التسويق والإعلان في المرحلة الجامعية.

- دخلت عالم التليفزيون عن طريق المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 1995

- قدمت تغطية خاصة بمهرجان كان السينمائي الدولي.

- السبب الرئيسي وراء نجاح برنامج "ستار أكاديمي".

هيلدا خليفة، أعربت عن سعادتها البالغة لاختيارها لتقديم حفل افتتاح الدورة الرابعة لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، المقررة إقامته خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

وقالت "هيلدا" في أول تصريحات لها عقب اختيارها، لـ"الوطن": "شرف وفخر كبير اختياري لتقديم حفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، نظرا لكونها دورة فريدة واستثنائية من نوعها".

أضافت: "متحمسة بشكل كبير لهذا الحدث الفني الضخم الذي يجمع أهم نجوم الفن بالوطن العربي، كما أنني سعيدة للغاية بالتواجد في مدينة الجونة الرائعة التي خطفتني مناظرها الخلابة والجميلة من الوهلة".

وتابعت: "أعترف بأن موقع حفل الافتتاح خطفني بعظمته، ولذلك قصص المهرجان هذا العام ستكون مختلفة تماما عن ما حدث في الماضي".