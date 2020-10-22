لجنة تحكيم جائزة "زايد للأخوة الإنسانية" تعقد اجتماعها الأول في روما

عقدت لجنة تحكيم جائزة "زايد للأخوة الإنسانية" اجتماعها الأول في العاصمة الإيطالية روما، وذلك لمناقشة آليات عمل لجنة التحكيم حتى إعلان الفائز بالجائزة في يناير المقبل.

وناقش الاجتماع قواعد ومعايير الترشيح للجائزة، والتي تضمن إتاحة الفرصة لترشيح كل الشخصيات والمؤسسات التي قدمت إسهامات كبيرة في خدمة الإنسانية من مختلف أنحاء العالم.

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أعلنت فتح باب الترشح للدورة الثانية للجائزة يوم الاثنين الماضي، وهي المرة الأولى التي يتاح فيها تقديم طلبات الترشح للفوز بالجائزة، بعد أن مُنحت في دورتها الأولى إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبو ظبي فبراير 2019، تقديرًا لدورهما في توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأشاد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة بوثيقة الأخوة الإنسانية وأهميتها للبشرية، خاصة في ظل ما يمر به العالم من تحديات وأزمات، كما أشادت بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتعزيز ثقافة التعايش ومبادرتها لدعم الجائزة والمعايير المحايدة التي وضعتها، مقدرين حرص دولة الإمارات على دعم الجهود التي تسعي لتحقيق أهداف الوثيقة.

وأكدوا أن جائزة زايد للأخوة الإنسانية التي استلهمت فكرتها من الوثيقة التاريخية للأخوة الإنسانية ستعزز العمل الإنساني، وسوف تكون منصة عالمية سنوية لكل المهتمين بالسلام والتعايش من مختلف أنحاء العالم، حيث ستسلم الجائزة في احتفال سنوي يقام في فبراير من كل عام بالتزامن مع ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.