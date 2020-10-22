بنسبة تخفيض 40%.. فتح معصرة "بحوث الصحراء" أمام مزارعي الزيتون بمطروح

قرر الدكتور عبد الله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة، فتح معاصر الزيتون الحديثة، الخاصة بالمركز أمام مزارعي مطروح لعصر إنتاجهم بنسبة تخفيض 40%، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي.

وقال الوزير إن الدولة تستهدف تدشين عددًا من المشروعات التنموية فى الأراضى الجديدة، اعتمادا على الإستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية مع رفع كفاءة الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل والصحراء الغربية لتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد على أهمية العمل الجماعى والتنسيق بين الجهات المعنية داخل وزارة الزراعة وتحديد برامج زمنية تضمن الالتزام بالتوقيتات المناسبة للإنتهاء من تلك المشروعات.

وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية، تعمل على تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى لزراعة 100 مليون شجرة زيتون، موضحا أنه جرى زراعة 53 مليون شجرة ضمن مبادرة الرئيس حتى الآن، وأن مصر لديها فرصة واعدة للإستثمار فى زراعة الزيتون لأنه يتناسب مع الظروف المصرية فى ظل تحديات ندرة الأرض والمياه ويتحمل درجة ملوحة عالية بالإضافة إلى فوائده الكثيرة الإقتصادية والصحية والبيئية، كما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.

وأكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن موسم حصاد الزيتون، يشهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين على المعاصر الحديثة والقديمة المنتشرة فى المناطق المختلفة، بالإضافة إلى معصرة وحدة الإنتاج الزراعى بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، التى تستقبل الثمار وتحولها إلى زيت بمقابل رمزى 60 قرشا للكيلو بنسبة تخفيض 40% عن السعر السوقي، دعماً للمزارعين، وتنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة والدكتور عبد الله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء.