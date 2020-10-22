مواقف محرجة من الدورة الأخيرة لـ"مهرجان الجونة" قبل انطلاق "الرابعة"

من المنتظر أن تبدأ غدا، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر الجاري، وتقرر أن يحتضن مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، فعاليات المهرجان، وعروض سجادته الحمراء وحفل الافتتاح.

وخلال الدورات السابقة، شهد مهرجان الجونة السينمائي العديد من المواقف المحرجة للفنانين التي لاقت ردود فعل واسعة من الجمهور، وتستعرضها "الوطن" في التقرير التالي:

هند صبري

من أهم المواقف خلال الدروة الثالثة من مهرجان الجونة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير كان خطاب الفنانة التونسية هند صبري حينما تم تكريمها بجائزة أفضل ممثلة،

وتأثرت هند صبري كثيرا بعد استلام الجائزة وفي خطابها تحدثت عن المصاعب التي تواجهها كممثلة وكأم ووجهت رسالة شكر إلى زوجها ووالدتها على الجهود التي بذلاها من أجلها، مشيرةً أنهما يعدا سر نجاحها.

درة كادت تسقط بسبب فستانها

خلال الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي تعرضت الفنانة التونسية درة لموقف محرج بسبب فستانها والذي كان حجمه ضخما وكاد أن يتسبب في سقوطها بعد أن تعثرت به إلا أنها قد نجحت في الحفاظ على توازنها.

رقص أحمد داوود وعلا رشدي

وكانت من أكثر المواقف التي لفتت الأنظار خلال افتتاح المهرجان بدورة عام 2019 الرقصة التي جمعت كل من الفنانة علا رشدي وزوجها الفنان أحمد داوود، على السجادة الحمراء الخاصة بالمهرجان.

قبلة أحمد الفيشاوي

أثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل خلال الدورة السابقة من مهرجان الجونة السينمائي من خلال لقبلة التي تبادلها مع زوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء، والتي لاقت ردود فعل واسعة من الجمهور.