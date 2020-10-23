شيخ يحذر من ضرب القطط والكلاب السوداء ليلًا: قد تكون من الجن المُشكل

حذر الشيخ محمد العمدة، منسق حملة تنظيف المقابر في محافظة قنا، من ضرب الكلاب والقطط السوداء ليلًا.

وأوضح العمدة لـ "الوطن"، إن القطط والكلاب السوداء ليلًا قد تكون من الجن المُشكل، كاشفًا عن أغرب حالة من الحالات التي تعامل معها، في القرية المسحورة.

وأشار أن الحالة لفتاة ضربت قطة سوداء ليلا، مضيفا أنها من يومها في غيبوبة، موضحا أن القطة "كانت جنية متشكلة فانتقمت، نخلى بالنا من الكلاب والقطط السوداء ليلا خصوصا النساء والفتيات".

وأضاف "العمدة" أن الحالة أخذت عدة جلسات حتى فاقت من غيبوبتها، مطالبا الجميع بالتحصن بالقرآن الكريم.

رمضان عبدالرازق: الجن منهم مؤمن وكافر وعلماء وجهلة

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامى، إن الجن مثل البشر، فيه مؤمن وكافر، وطائع وعاصى، ومنهم علماء وجهلاء، لافتا إلى أن الجن من المخلوقات التي من النار منهم إبليس الأكبر، وهو الذي أنظره الله إلى يوم القيامة.

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، الخميس، أن "الجن يشمل الأصناف الآتية، شيطان مثل أبليس الكبير مثله مثل سيدنا آدم فى الخلق، فالاختلاف فى أن آدم أبو البشر، وإبليس ليس أبو الجن، وإنما فرد منهم ففسق عن أمر ربه".

وتابع أن الجن مثلهم مثل البشر في كل أمورهم فكل أمورهم مثل أمور البشر، "الجن عندهم عاصي ومؤمن، وصالح وطالح زي البشر بالظبط".