الأوقاف: واقعة الدقهلية ليست سحرا.. والبخور والروائح الذكية تبعد الجن

قال الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، إن السحر مذكور في القرآن الكريم وبه آيات في سورة البقر تتناول التفرقة بين الزوجين، وهي الحالة الوحيدة التي تحدث عنها القرآن في جزئية السحر.

وأضاف "عبادة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أن تأثير السحر لا يمكن أن يطول الإنسان إلا بإذن الله: "الأذى لا يتعدى ليشمل الأشياء المادية والقيئ، ولكن يشمل تغير النفسية فقط"، مستشهدًا بما قالته السيدة عائشة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أصابه السحر فكان يتغير وجهه ولا يتذكر مكان وضعه للأشياء ويعيد الكلام مرة تلو الأخرى.

وعقب "عبادة"، على حديث شاهد عيان للواقعة أن السحر لا يمكن أن يسبب أذى ملموسا وتشنجات كما ذكر شاهد العيان، مطالبا أي شخص يصاب بالسحر بأن يٌعالج بالرقية الشرعية وقراءة المعوذتين، كما وصف النبي محمد، لافتا إلى أن بعض العلماء ينصحون برش رائحة طيبة في المنزل أو إشعال بخور لأن الجن يهرب من الروائح الذكية.

ودعا "صبري"، في الوقت ذاته إلى رش الماء والملح في المنزل ووضع ورقة اللوري تحت الوسادة والتعلق بأستار الله، مؤكدا أن ما حدث في الدقهلية أمر مادي وليس سحرا.

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت قصة "العزبة المسحورة" في عزبة "عفيفي"، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث كانت شهادة أهالي القرية، عن تسبب ساحرة في تحول الفرح لليلة مرعبة، تسببت في إغماء العريس والعروس والحضور.

ولم تكن الواقعة الأولى، إذ توفيت فتاة في الفترة الماضية، بعد ادعاء أهلها بأنّ أحد الأشخاص "عمل لها سحر"، ما تسبب في وفاتها، والذي تسبب في طرح أسئلة كثيرة عن وجود السحر في العصر الحالي.

الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، قال إنّ السحر ينقسم لقسمين "حقيقي، وخزعبلي"، وأنّ السحر الحقيقي فقد يتسبب في أن يقع ضرر من الساحر على الشخص المسحور له، والتسبب بأضرار بالغة به، لكن يجب على المسلم أن يتحصن بقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء، وذلك امتثالًا بأفعال النبي ولن يمس المسلم أذى.

وأضاف الأطرش، لـ"الوطن"، أنّ معظم الوقائع تكون خزعبلات من الأشخاص المدعين السحر، لاستغلال الجهلة وكسب الأموال منهم، موضحا أنّ واقعة الزوج والزوجة في محافظ الدقهلية، قد تكون نتيجة تعب أو إرهاق من العريس والعروس، وذلك لكثرة الضغوط النفسية التي يتعرضون لها في هذا اليوم.

وأوضح رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أنّ الله هو النافع والضار، وليس السحر أو ما يدعونه البعض، وذلك لقول الله تعالي عن السحر "وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ"، مضيفا أنّه حال ثبوت إيذاء أحد باستخدام السحر، فجزاءه يكون القتل، ويتم تنفيذه عن طريق ولي الأمر.

واختتم رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أن السحر ما هو إلا خزعبلات في العصر الحالي، والدليل على ذلك أنّه لا يوجد في المجتمعات الغربية هذه الخرافات، ولا يتم الاقتناع بها من الأشخاص.