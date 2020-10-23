بايدن: ترامب لا يملك أي خطة لمواجهة أزمة فيروس كورونا

قال جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية إن 200 ألف أمريكي توفوا نتيجة كورونا، معتبرًا ان هذا الرقم مهم جدًا، مشيرًا إلى أن ذلك حدث بسبب تخلي بعض الأشخاص عن مسئولياتهم، مؤكدًا أن أي شخص مسئول عن هذا الكم من الوفيات يجب ألا يبقى رئيسًا للولايات المتحدة على حسب تعبيره.

وأضاف "بايدن"، خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل، أن هناك 1000 حالة وفاة يوميًا وأكثر من 70 ألف حالة جديدة بشكل يومي، معتبرًا أن مقارنة بما يحدث في أوروبا والتي تنخفض فيها الأعداد وتزداد في نفس الوقت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار أنه من المتوقع وفاة أكثر من 200 ألف أمريكي بحلول نهاية العام، مؤكدًا أن الخبراء طالبوا بارتداء الأقنعة وإنقاذ الآلاف، ولكن الرئيس ترامب حتى الآن لا يملك أي خطة شاملة للتطرق لهذا الموضوع، مشددًا على أنه سيشجع الجميع على ارتداء القناع في كل وقت مؤكدًا بوجوب الانتقال للاختبارات السريعة.

وشدد "بايدن"، على أهمية فتح المؤسسات والمدارس لتكون آمنة وإعطائهم كل الموارد المالية لفعل ذلك، مشيرًا أن صحيفة طبية عالمية وصفت استجابة ترامب لأزمة كورونا بأنها كارثية.

وانطلقت منذ قليل المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، وصلا إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، للمشاركة في المناظرة الأخيرة بينهما في سباق الرئاسة الأمريكية.

ويتوقع أن تكون هذه المناظرة الأكثر تأثيرا على الحملة الانتخابية للمرشحين، وهي تأتي قبل 12 يوما من اليوم المحدد للتصويت.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وتفاديا لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، سيفصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.