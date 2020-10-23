بعد المناظرة الأخيرة.. دونالد ترامب يصوت مبكرا في ولاية فلوريدا السبت

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، سيدلي بصوته مبكّراً في الانتخابات الرئاسية السبت في فلوريدا.

وقال المتحدث جود ديري، إن "الرئيس ترامب يعتزم الإدلاء بصوته بشكل مبكّر السبت في وست بالم بيتش".

ومن المتوقع أن يصل "ترامب" إلى فلوريدا الجمعة، حيث يشارك في عدد من التجمعات الانتخابية قبيل الاستحقاق المقرر في 3 نوفمبر.

وسبق لترامب أن أعلن في نهاية 2019 تخليه عن نيويورك ليجعل من بالم بيتش (حيث يقع منتجعه "مار الاجو) مكان إقامته الجديد وسيدفع بالتالي الضرائب فيها. وأعاد ذلك إلى "سوء المعاملة من المسؤولين المنتخبين في المدينة (نيويورك) وفي الولاية".

هذا وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز - إبسوس" ونشرت نتائجه الأربعاء أن المرشح الديمقراطي لانتخابات جو بايدن يتقدم فيما يبدو على منافسه ترامب في ولاية فلوريدا التي كان السباق بها متقارباً قبل أسبوع.

وأشار الاستطلاع إلى أن المعركة الانتخابية تحتدم بين المرشحين في ولاية أريزونا حتى أنهما يسيران كتفاً لكتف في السباق.

ويركز استطلاع "رويترز - إبسوس" على استطلاع آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا. وسوف تلعب هذه الولايات دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كان ترامب سيحصل على فترة رئاسية ثانية أو أن بايدن سيخلفه في البيت الأبيض.

ويتفوق بايدن على ترامب على مستوى الولايات المتحدة بتسع نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين.

وطبقاً للاستطلاع الذي أجري بين 16 و20 أكتوبر، قال 51% إنهم سيصوتون لصالح بايدن في حين قال 42% إنهم سيعطون أصواتهم للرئيس ترامب.

وأظهر استطلاع أجري في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر أن 50% من الناخبين المحتملين في فلوريدا سيمنحون أصواتهم لبايدن مقابل 46% لترامب، وهذا التقدم ليس كبيراً إذ أنه على حافة هامش الخطأ الذي حدده الاستطلاع.