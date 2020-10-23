ترامب: مصل كورونا سيكون موجود قبل نهاية العام وسنوفر 100 مليون جرعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المصل المضاد لفيروس كورونا سيكون متواجد قبل نهاية هذا العام وسيتم توزيعه بشكل سريع.

وأضاف خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل، أن شركات "جونسون وجونسون" و"مودرينا"و"فايزر" وغيرها من الشركات الصيدلانية الأخرى تعمل في تصنيع وتوفير اللقاح.

وشدد ترامب أنه يعول على الجيش في توزيع المصل على الأمريكان وأن لديهم العديد من الأجهزة التي ستساعد في توزيع الخيارات مؤكدًا أنه فور توافر اللقاح سيكون لدى الولايات المتحدة الامريكية 100 مليون جرعة وسيقوموا بتوزيعها.

وانطلقت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، وصلا إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، للمشاركة في المناظرة الأخيرة بينهما في سباق الرئاسة الأمريكية.

ويتوقع أن تكون هذه المناظرة الأكثر تأثيرا على الحملة الانتخابية للمرشحين، وهي تأتي قبل 12 يوما من اليوم المحدد للتصويت.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وتفاديا لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، سيفصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.