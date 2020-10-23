غرف طوارئ بالمرور استعدادا لموجة الطقس السيئ المتوقعة

أعدت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، غرفًا للطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبًا لسقوط الأمطار أو تلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور و الميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

وتوقعت الإدارة العامة للتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار على محافظات ومدن مصر، الجمعة 23 أكتوبر.

وتشهد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل ووﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء أمطار ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﺗﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ.

إرشادات من المرور لمواجهة الأمطار

وأعلنت اﻹدارة العامة للمرور، مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد توقعات الأرصاد الجوية بسقوط اﻷمطار على الطرق، وذلك مع بدء موجة من الطقس السيئ.

1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40 - 50 مترا"، بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10- تجنب السرعات الجنونية أثناء القيادة على الطريق.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.