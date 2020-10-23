المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لوحدة سكنية جديدة لأول مرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن 10 مستندات يجب أن يوفرها المواطن عند تقديمة لتركيب عداد مياه لوحدة سكنية جديدة لأول مرة، والمستندات المطلوبة للمباني السكنية التي حصلت على موافقة من الحي المختص.

المستندات المطلوبة:

- مستند طلب الخدمة من العميل.

- مستند يفيد موافقة الجهة الإدارية المختصة على توصيل عداد المياه.

- صورة من مستند ملكية العقار أو صورة عقد الايجار موثق بالشهر العقاري.

- إيصال كهرباء حديث.

- رقم تليفون المحمول للعميل والتليفون الأرضي، والبريد الإلكتروني له.

- الرسومات الهندسية للعقار ورسم كروكي له.

- صورة رخصة المبنى.

- أصل بطاقة الرقم القومي للعميل للتأكد من البيانات.

- إيصال مياه من أقرب شقة أو جار للعميل.

- مستند موافقة بالتوصيل من إدارة الصرف.

إجراءات تركيب عداد المياه في وحدة سكنية جديدة:

- يذهب مالك الوحدة السكنية أولا إلى الوحدة المحلية التابع لها العقار، حتى يتأكد إن كان عليه مخالفة أم لا.

- يحصل مالك السكن على موافقة من الوحدة المحلية بشأن طلب توصيل عداد مياه.

- يقوم العميل باستيفاء طلب خدمة الحصول على مياه الشرب.

- يرسل العميل الطلب إلى شركة المياه والصرف عن طريق البريد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- مستند إثبات ملكية العقار.

- سداد قيمة المعاينة والملف.

- يقوم الفني المختص بإجراء معاينة على الشبكة حسب المساحة وعدد الأدوار وتكون على الطبيعة.

- القيام بمقايسة تقديرية ويتم إدرجها في مركز خدمة العملاء ليقوم العميل بالسداد.

- يسدد العميل قيمة المقايسة نقدًا أو بالتقسيط في الخزينة.

- يستخرج العميل تصاريح الحفر.

- يصرف الفني المهمات من المخازن.

- يقوم الفنيين بتنفيذ المقايسة وإعداد وتجهيز المقايسة النهائية.

- يُوقِّع العميل على العقد.

- تستغرق مدة الاستجابة للطلب من 7 إلى 15 يومًا.

- يتم تنفيذ الخدمة وتركيب العداد.