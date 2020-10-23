ألمانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بـ11 ألف حالة

أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع إجمالي حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 9 آلاف و954 حالة وفاة.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية أن ألمانيا سجلت لليوم الثاني على التوالي أكثر من 11 ألفا و200 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد حالات العدوى يزداد بشكل مطرد في البلاد إذ تخطت الحصيلة اليومية للإصابات يوم أمس الخميس حاجز الـ10 آلاف إصابة للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

كانت ألمانيا قد سجلت أمس، 11 ألفا و287 حالة إصابة بالفيروس، وذلك بعدما كانت قد حققت انخفاضا قياسيا بتسجيل 7830 حالة يوم السبت.