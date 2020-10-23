باكستان تفرض غرامة على الطيران التركي لانتهاك إجراءات مكافحة كورونا

فرضت الحكومة الباكستانية، اليوم الجمعة، غرامة مالية على الخطوط الجوية التركية، بلغت قيمتها 100 ألف روبية، لخرقها إجراءات التشغيل القياسية الوقائية التي جرى تطويرها لمواجهة انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وطلبت هيئة الطيران المدني الباكستانية، من الخطوط الجوية التركية، تقديم تقرير امتثال لها في غضون أسبوع من إصدار الخطاب.

وتعد تلك الحالة هي الثانية لخرق إجراءات التشغيل القياسية الوقائية، من جانب هيئة خطوط جوية دولية خلال نقل الركاب إلى باكستان.

وفرضت هيئة الطيران المدني الباكستانية غرامة مالية على الخطوط الجوية القطرية أيضًا مطلع الأسبوع الجاري، لخرقها إجراءات التشغيل القياسية الوقائية التي جرى تطويرها لمواجهة انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وتشهد معظم دول العالم في الوقت الحالي إجراءات صحية وقائية غير مسبوقة في المطارات، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا ومحاولة تفاديه.