مصر وجنوب السودان يختتمان اجتماعات التعاون الثنائي في الري

عقدت اللجنة الفنية المشتركة لمشروعات التعاون الفني بين مصر وجنوب السودان اجتماعها الختامي، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري ومناوا بيتر قادكوث وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، لمناقشة واستعراض المباحثات التي تمت على مدار أيام الأسبوع فيما يخص التعاون الثنائي بين البلدين في مجال المياه.

واستعرضت اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين تقاريرها على الوزراء، فيما يخص أنشطة مشروعات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية ورفع التوصيات للوزراء للتصديق عليها، والتي تساهم في دفع أنشطة المشروعات المشتركة في مجال الموارد المائية والري.

وقال الدكتور عبد العاطي، إن اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين الدولتين هي الألية التي تقوم بمتابعة تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون، وتقوم بتسهيل أي معوقات قد تواجه سير العمل في أنشطة المشروعات.

وأضاف "عبد العاطي"، أن هذه اللجنة ساهمت في متابعة العديد من الإنجازات التي تحققت في المشروعات المشتركة بين البلدين مثل مشروعات توفير مياه الشرب النقية، من خلال إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية، وخزان علوي وخطوط توزيع لتوصيل المياه النقية ولتسهيل وصول المواطنين لمصدر دائم لمياه الشرب.

وأشار إلى أن اللجنة ساهمت في إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في توفير مياه الشرب للمواطنين وللثروة الحيوانية، كذلك إقامة المراسي النهرية لربط المدن بحوض بحر الغزال، ومشروعات إنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة لأعداد الدراسات الفنية، وكذلك ستساهم في دراسات التنبؤ بالفيضانات للحد من مخاطرها، بالإضافة إلى مشروع إنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذي يقدم خدمات إعداد تقارير نوعية المياه للجهات الحكومية والقطاع الخاص بجنوب السودان، بالإضافة الى التركيز على التدريب وبناء القدرات.

ومن جانبه، صرح مناوا بيتر وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع الختامي على شكره وتقديره لهذه الزيارة، متطلعاً لنقل ما شاهده في الزيارات الميدانية إلى جنوب السودان، والاستفادة من التعاون مع مصر ليس في مجال الموارد المائية فقط بل في كافة المجالات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين البلدين في مختلف مجالات المياه.