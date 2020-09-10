وزير الري يلتقي مسؤولين بجنوب السودان لبحث التعاون في حصاد الأمطار

استقبل سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق، خلال زيارة الوزير الرسمية إلى دولة جنوب السودان، لمناقشة ملفات التعاون المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري.

عبدالعاطي يطلع كير على المشروعات التي تنفذها وزارة الري

وأعرب رئيس جمهورية جنوب السودان، عن خالص تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري، لدعم الأشقاء في جنوب السودان خلال الأزمات، ممثلا في الجسر الجوي لتقديم المساعدات والإغاثة لجمهورية جنوب السودان، لمواجهة آثار الفيضانات.

ونقل عبدالعاطي، تحيات الرئيس السيسي للأشقاء في جنوب السودان قيادةً وحكومةً وشعبا، موضحا أنّه جرى إحاطة رئيس جمهورية جنوب السودان بالمشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان، مؤكدا أنّ مصر تعمل جاهدة لتعزيز سبل التعاون مع جنوب السودان وتنميته.

وزير الري يلتقي النائب الأول لرئيس جمهورية السودان

والتقى الدكتور محمد عبدالعاطي، رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، وأكد له أنّ مصر تنفذ مشروعات تنموية لدعم مواطني جنوب السودان الشقيقة، وأنّ المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لخدمة جنوب السودان، خاصة مشروعات حصاد مياه الأمطار، للاستفادة منها وتخزينها لاستخدامها في فترات الجفاف للشرب وللثروة الحيوانية، والتي تسهم في الحد من أخطار الفيضانات.

وزير الري يلتقي تعبان دينج نائب رئيس جنوب السودان

واستقبل تعبان دينج نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، الدكتور عبدالعاطي والوفد المرافق، وجرى إحاطته بأهم المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري المصرية بجنوب السودان، والمشروعات الجاري تنفيذها.

وأعرب نائب رئيس جنوب السودان، عن شكره لجمهورية مصر العربية، لدعم بلاده خاصة في مجال الموارد المائية، لتوفير المياه النقية لشعب جنوب السودان، ومشروع حصاد مياه الأمطار، للاستفادة منها في موسم الجفاف.

واستكمالا لسلسلة اللقاءات، استقبل وزير الكهرباء والسدود بجمهورية جنوب السودان، الدكتور محمد عبدالعاطي والوفد المرافق، مرحبا به في جنوب السودان، معربا عن شكره وتقديره لمصر على جهودها لتنمية جنوب السودان.