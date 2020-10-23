تعليم البحر الأحمر: توقف الدراسة ببعض المدارس بسبب انتخابات النواب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن توقف الدراسة بالمدارس التى بها لجان انتخابات لمجلس النواب، وذلك يوم الأحد المقبل، علمًا بأن السبت إجازة رسمية لجميع المدارس.

وأكد محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، استمرار الدراسة يوم الأحد في المدارس التي ليس بها لجان انتخابات، موضحًا أن على ادارة كل مدرسة الإعلان عن ذلك عبر صفحتها الرسمية.

وأضاف أن لجان مدارس إدارة الغردقة حي جنوب قسم أول التى بها لجان انتخابية هي كالتالي: "مدرسة حسين سعيد- إبراهيم الجعفري- رجاك الخاصة- النهضة- رويال الخاصة- الميناء الثانوية- مصر الحديثة لغات".

والمدارس التي بها لجان انتخابية الواقعة في نطاق قسم شرطة ثان الغردقة هي: "محمدالطيب - النقيب - حسن كامل الإعدادية والثانوية - خالد بن الوليد- وليد الجعفري - سعد زغلول - طه حسين- أسماء بنت أبي بكر- حامد جوهر بنات - السلام الابتدائية بنون وبنات - الوفاءوالأمل الابتدائية - الأحياء الرسمية لغات- البحر الأحمر الثانوية بنات.

وأكد اللواء" عاطف وجدي" رئيس مدينة الغردقة على تجهيز 37 مقرا انتخابيا و58 لجنة فرعية، والانتهاء من أعمال تركيب مظلات وتوفير كراسى للانتظار وكراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة للمعاقين وكبار السن أمام جميع المقرات لانتظار الناخبين، والحفاظ على التباعد المكانى بينهم وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا وأشعة الشمس، لسلامة سير العملية الانتخابية.

وشدد رئيس المدينة على قسم الكهرباء بالمرور على جميع المقرات واللجان الانتخابية للتأكيد على جاهزيتها وتدعيم الإنارة العامة بداخل المقرات ومحيطها وتدعيمها بالكشافات اللازمة، وكذلك التأكيد على سلامة المداخل والمخارج وتوفير عامل الأمن والأمان وسلامة سير العملية الانتخابية.

قال "وجدي" إن المدينة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورنا يقتصر على تنظيم العملية الإنتخابية والتأكد من إجراءها دون أى عوائق سواء للمشرفين عليها أو الناخبين، مؤكدًا على أن المشاركة في الانتخابات حق دستورى مهم لجميع المواطنين وأن المدينة حريصة على أن يؤدى المواطنين حقهم في سهولة ويسر مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه سيتم ربط غرفة عمليات الوحدة المحلية بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى، ورفع درجة الاستعداد التام بكافة الوحدات الصحية وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المدينة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.