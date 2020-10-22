بخصومات 40%.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض السلع الغذائية بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، معرض السلع الغذائية والمدرسية، اليوم، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتح المحلي بالنادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، بخصومات تترواح بين ٢٠ و٤٠%.

وتفقد المحافظ المعرض، الذي يضم مئات الأصناف والأنواع المختلفة من السلع الغذائية منها الأرز والسكر والزيت والمكرونة والألبان وغيرها من المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية والمفروشات والملابس الجاهزة، مشدداً على ألا تقل التخفيضات بالمعرض عن ٢٠ % كحد أدنى، مشيراً إلى أن المحافظة لم تحمل التجار أية مصروفات أو رسوم مقابل اشتراكهم بالمعرض.

وأشار المهندس ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إلى أن المعرض يشارك فيه عدد كبير من شركات المواد الغذائية الكبري بالغردقة ويضم كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة تحقيقًا للتكافل الاجتماعي ومساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية من أفضل السبل لحل كافة المشاكل التي تواجه الأهالي.

وطالب مدير مديرية التموين بإقامة المعرض في باقي مدن المحافظة وبنفس التخفيضات الحالية، مشيراً إلى أن المعرض سيحقق نجاحا كبيرًا بعد إقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، نظرًا لانخفاض أسعار السلع وجودتها وتوافرها بكميات كبيرة.

حضر الافتتاح اللواء محمد بنداري، سكرتير عام المحافظة واللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة والمهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الاحمر والمهندس حسني منصور وكيل اول وزارة ورئيس جهاز تعمير البحر الأحمر و خالد عبد الجليل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالغردقة و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .