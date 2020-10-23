استعدادات مكثفة في استاد القاهرة لتأمين لقاء الأهلي والوداد
كتب:
محمد بركات
12:30 م | الجمعة 23 أكتوبر 2020
الأهلي والوداد
أنهت الجهات المعنية استعداداتها لتأمين المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي مساء اليوم.
وتعزز شركة الأمن المسؤولة عن تأمين اللقاء، من إجراءاتها قبل انطلاق المباراة في التاسعة مساء اليوم، من خلال تأمين الفريقين بالملعب وتأمين طاقم التحكيم، والخروج بالمباراة بمشهد حضاري يليق بسمعة الرياضة المصرية.
وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي ظهر أمس الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري وممثل عن شركة الأمن المتخصصة في تأمين الأحداث الرياضية، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وتقرر فى الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدى، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدى فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق.
وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، الذى يستضيف اللقاء ومواعيد الإحماء، وتنظيم دخول بعثتي الفريقين، وفقًا للإجراءات التي أقرها "كاف" للمباراة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.