عاجل.. بث مباراة الأهلي والوداد أرضيا على قناة أون تايم

قررت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، إذاعة مباراة النادي الأهلي المصري والوداد المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة أبطال أفريقيا، على التردد الأرضي لقناة on time، وذلك مساء الجمعة المقبلة.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح النادي الأهلى بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهما مجدي قفشة وعلى معلول.

يذكر أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وجه الشئون القانونية بالهيئة، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية على الفور، ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، والمتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد زين في بيان للهيئة، أن الوطنية للإعلام ستخاطب على الفور الجهات المعنية، والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص، على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، التى لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة، في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

وأوضح لن تتهاون الهيئة الوطنية للإعلام، حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، قدمت برامج دينية هادفة متميزة، رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي.

وتُحذر الوطنية للإعلام بشدة، أيه جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذى أقل ما يوصف به هو الانحطاط الأخلاقي، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده.