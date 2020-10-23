الجيش الوطني الليبي يطالب بضرورة إجلاء المرتزقة من ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا يأخذ صبغة رسمية الآن بعد التوقيع عليه في جنيف، مشيرا إلى ضرورة إجلاء المرتزقة والأجانب من ليبيا.

وأوضح المحجوب، في حوار عبر الهاتف مع "سكاي نيوز عربية"، أن وقف إطلاق النار في ليبيا "مستمر طيلة المدة الماضية هناك تهدئة ولا توجد مواجهات عسكرية".

وأضاف: "لكن وقف إطلاق النار أخذ الآن منحى آخر بعد التوقيع عليه بشكل رسمي".

وأوضح أنه "سيترتب عن هذا التوقيع عددا من الإجراءات وفق مخرجات برلين، سواء في المسار العسكري أو الاقتصادي أو السياسي".

وتابع: "هناك إجراءات مباشرة مثل فتح الطرق والمعابر وتسهيل الحركة.. وإجراءات غير مباشرة مثل تفكيك الميليشيات وإجلاء المرتزقة والأجانب".

وختم بالقول إن هذه الإجراءات "تحتاج إلى من يقوم بها تحت رعاية الإرادة الدولية التي اجتمعت في برلين".

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن توقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، استفاني وليامز، "نأمل أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم"، مشيرة إلى أن ما تحقق يمثل علامة فارقة لليبيا وللشعب الليبي.

فيما قال رئيس وفد الجيش الوطني الليبي في المفاوضات، "سنكون سندا لتنفيذ المقررات التي اتفقنا عليها".

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، استفاني وليامز أعلنت أول أمس عن توصل أطراف الصراع في ليبيا على مواصلة التهدئة على جبهات القتال، وتجنب أي تصعيد عسكري.

وقالت وليامز، إنها "متفائلة جدا" بأن المحادثات بين طرفي الصراع ستؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، بعدما اتفقا على إعادة فتح مسارات برية وجوية بينهما.

وأضافت مبعوثة الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، أن الطرفين، اللذين يجتمعان في جنيف هذا الأسبوع، اتفقا أيضا على استمرار "حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري".