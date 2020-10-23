مستندات.. حكاية أستاذ جامعة ترقى من الطب البيطري لرئيس قسم العلوم النفسية للطفولة

من أستاذ مساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية بكلية الطب البيطري بجامعة مدينة السادات، إلى رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بالجامعة نفسها، تمت ترقية الدكتور إبراهيم الكفراوي، دون الأخذ في الاعتبار الاختلاف الجذري بين التخصصين، أو ما يُمكن أن يترتب على تلك الترقية، من مشكلات للطلبة الذين يدرسون بالقسم المنقول إليه أستاذ الجامعة حديثاً.

الواقعة على طرافتها تحولت إلى دعوى قضائية تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في محافظة المنوفية، برقم 9681، لسنة 21 قضائية، وتم حجزها للحكم بجلسة 22 نوفمبر المقبل، وهي الدعوى التي أقامها أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للطفولة المبكرة، يتضررون فيها من تعيين الدكتور إبراهيم الكفراوي الأستاذ المساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية، إلى قسم العلوم النفسية بالكلية، رغم أن تخصصه ينحصر في مجال العلوم الطبية والبيطرية، وتخصصه الدقيق "الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية"، وانتقل ليُدرِّس نحو 20 مادة في تخصص العلوم النفسية للطفولة لم يقم بدراستها لأكثر من 2000 طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة.

وطبقاً للتفاصيل الواردة في الدعوى فإن الدكتور الكفراوي تم تعيينه في الجامعة أستاذاً بكلية الطب البيطري، بتاريخ 11 ديسمبر 2002، ويحمل كود عضوية أعضاء هيئة التدريس رقم 047063197900090، ووفقاً لمركز نظم المعلومات الإدارية التابع لجامعة السادات، فقد تدرج الكفراوي فى تخصصه الذى برع فيه طوال 18 عاماً، حيث حصل على درجة الماجستير بتاريخ 15 سبتمبر 2007 بتقدير جيد جدا، ثم الدكتوراه بتاريخ 21 مايو 2011 بتقدير امتياز، ووصل بعدها لدرجة الأستاذ المساعد بقسم الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية، ثم اصدر رئيس الجامعة قرار بتعيينه مديرا لمشروع نظم المعلومات الادارية "mis"، وتم التجديد له بالقرار رقم 906 بتاريخ 5 أغسطس 2018 بتجديد تعيينه اعتبارا من 31 يوليو 2018 وحتى 1 أغسطس 2019 .

عضو هيئة تدريس: قرار النقل صدر أثناء انشغالنا بأزمة كورونا ولم يعلن إلا بعد مرور 60 يوماً حتى لا يمكننا الاعتراض

تفاصيل أخرى يرويها أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطفولة المبكرة بالجامعة، رفض ذكر اسمه، فيقول إنهم فوجئوا فى شهر مارس الماضى بصدور قرار من رئيس الجامعة الدكتور أحمد بيومي، بنقل الدكتور إبراهيم الكفراوي، للعمل بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، وقت أن كان جميع أعضاء هيئة التدريس يعملون عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يتم اعلان القرار كالمعتاد، إلا بعد 60 يوماً، حتى تمر الفترة القانونية للاعتراض، وبعدها بـ 4 أشهر فوجئوا بصدر قرار ثانٍ من رئيس الجامعة حمل رقم 372 بتاريخ 12 يوليو 2020، بترقيته قائماً بعمل رئيس مجلس قسم العلوم النفسية بالكلية لمدة عام، وبعد 7 أيام فقط صدر قرار ثالث من رئيس الجامعة حمل رقم 388 بتاريخ 19 يوليو 2020، بترقيته ليكون قائما بعمل وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون التعليم والطلاب لمدة عام.

ويضيف عضو هيئة التدريس أن نقل "الكفراوى" تم عرضه من قبل على مجلس الجامعة، لكن الدكتور عادل توفيق عميد الكلية رفضه، فتم إرجاء الموضوع ولم يتم الفصل فيه، حتى تُوفي العميد، وتم تعيين عميد آخر.

عضو هيئة تدريس: عملية النقل تمت بالمخالفة لقواعد نقل أساتذة الجامعات المحددة والواضحة والتي من أهمها رأي اللجنة العلمية للكلية المنقول لها

ويقول عضو آخر لهيئة التدريس بكلية الطفولة المبكرة، رفض ذكر اسمه، إن هناك حالة احتقان شديدة داخل الكلية، بسبب نقل "الكفراوى" لقسم العلوم النفسية، لأنه بعيد كل البعد عن تخصصه الأساسى، وأن عملية النقل تمت بالمخالفة لقواعد نقل أساتذة الجامعات المحددة والواضحة، والتى من اهمها رأى اللجنة العلمية للكلية المنقول لها وهي كلية التربية للطفولة المبكرة، وهذا لم يتم، حيث تم أخذ رأي اللجنة العلمية بكلية الطب البيطري للتحايل واتمام النقل بعد موافقة عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

وناشد عضو آخر من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، سرعة التدخل وإلغاء القرار المخالف للقانون من وجهة نظرهم، مؤكدين أنهم بعد أن علموا بالقرار أرسل بعضهم شكاوى لوزير التعليم العالي، الذي أرسل لرئيس الجامعة للرد، لكن رئيس الجامعة قال إنهم اتبعوا القواعد الرسمية وأخذوا موافقة اللجنة العلمية لكلية الطب البيطرى، التى وافقت على النقل، بالرغم من أن اللجنة العلمية المنوط بها الموافقة هي الخاصة بالكلية المنقول لها وليس المنقول منها.

رئيس الجامعة والعميد يرفضان التعليق.. والكفراوي: "الموضوع منظور أمام القضاء"

كان لا بد أن نسمع صوت الطرف الثاني، فتواصلنا هاتفيا مع الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات للتعليق على الواقعة، لكنه رفض التعليق بشكل قطعي قائلا: "ما تقدروش تنشروا حاجة، وأنا ما أقدرش أقول حاجة طول ما القضية أمام القضاء، وأنا معنديش تعليق ولا رد.. أنا لست طرفا في شئ".

وبالرجوع للدكتور مصطفى عبدالسلام عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مدينة السادات المنقول لها "الكفراوي" لسماع تعليقه، رد قائلا: "يمكنك الرجوع للجامعة لأخذ تعليقها في هذه القضية ولكني ليس لدي تعليق نهائيا".

الكفراوي تخصص في "الرعاية وتنمية الثروة الحيوانية" 18 عاما.. وله فيديو يشرح فيه عملية توليد بيطرية

أما الدكتور ابراهيم الكفراوي الذي حصلنا على فيديو له أثناء قيامه بعمليات توليد بيطرية، فرفض التعليق قائلاً: "معنديش تعليق، والموضوع منظور أمام القضاء".

وتجولت الوطن في الحساب الشخصي للدكتور إبراهيم الكفراوي على "فيس بوك"، وكان المنشور الأول عبارة عن فيديو يتضمن لقطات للدكتور إبراهيم الكفراوي أثناء مناقشته وحصوله على درجة الدكتوراه، وكتب الكفراوي معلقا على الفيديو: "أجمل الذكريات، وهو حصولي علي درجة الدكتوراه.. شكرا لأساتذتي لجنة الإشراف والمناقشة الأستاذ الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور سند عطالله رئيس قسم الثروة الحيوانية جامعة الإسكندرية.. والأستاذ الدكتور محمد عاطف هلال وكيل كلية الطب البيطري للدرسات العليا جامعة كفر الشيخ، والأستاذ الدكتور عبد اللطيف القاق أستاذ الاقتصاد جامعة الإسكندرية.. والأستاذ الدكتور خيري البيومي رحمة الله عليه.. الشكر لكل من شاركني هذه اللحظات الجميلة".

ووجدنا صورة للدكتور إبراهيم الكفراوي أثناء تواجده في جامعة توسكيجي بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن فريق الباحثين المصريين الذي زار كلية الطب البيطري بجامعة توسكيجي. وبعض المنشورات الآخرى التي تثبت انتمائه لكلية الطب البيطري بجامعة السادات.