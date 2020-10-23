أسود وشعره أكرت.. حكاية استبعاد أحمد زكي من "الكرنك": شكلك وحش

نجومية كبيرة، حظي بها الفنان أحمد زكي، وصار واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر، لسنواتٍ طويلة، فلا زالت ذكراه خالدة حتى بعد رحيله، إلا أنه قطع مشوارًا طويلًا في حياته، وواجه صعوبات وصدمات في بدايات مشواره الفني، جعلت منه "النمر الأسود".

في لقاءٍ تليفزيوني قديم، لـ"زكي" روى أبرز صدمة تعرض لها في بداية حياته، عندما رفضه أكبر منتج سينمائي آنذاك، كادت تقضي على مسيرته الفنية، قائلًا: "قررت ألا أستسلم وقتها وأن أكمل خوض رحلتي وأبحث عن نافذة فنية جديدة.. أنا حابب الشغلانة دي وهكمل فيها يعني هكمل فيها".

وأوضح أنّ الفنانة سعاد حسني رشحته لخوض بطولة فيلم "الكرنك" بعد تجربته في "أبناء الصمت"، قائلًا: "المنتج شافني في السينما ورحب بترشيحي لتجسيد دور إسماعيل الشيخ الذي لعبه نور الشريف فيما بعد، حيث إنني كنت أشبه المواصفات التي كتبها نجيب محفوظ".

وتابع: "كنت متعاقد على فيلم دور ثاني مع صلاح أبو سيف، لكن منتج الكرنك قال لي سيبه وتعالى معايا أنت هتبقى بطل.. وروحت معاه عشان أعمل الكرنك وحفظت السيناريو جيدًا"، مضيفًا: "في هذه الفترة تعاقدت على فيلم شفيقة ومتولي مع سعاد حسني، وفيلم ثالث مع منتج آخر"، لافتًا إلى أن شركات الإنتاج كانت تسعى للتعاقد معه تحسبًا لزيادة أجره بعد اكتسابه نجومية بتعاونه مع سعاد حسني: "كنت باخد 200 جنيه في الفيلم وقتها".

وأشار إلى أنه تعرض لصدمة كبيرة، قبل انطلاق تصوير "الكرنك" بيوم واحد: "روحت وأنا حافظ أول مشهد، وكنت مع أحد أفراد شركة الإنتاج، لقيته بيقولي خلاص الموضوع قسمة ونصيب.. المنتج حسين الصباح رفضك.. اتصدمت والكوباية اللي في إيدي وقعت اتكسرت واتعصبت جدًا".

وأكد أن المنتج برر رفضه كونه "أسود وشعره أكرت وشكله وحش.. إزاي ده يحب سعاد حسني.. وصمم إنهم يجيبوا حد مكاني".

وتابع: "خدت 3 صدمات ورا بعض ممكن يقتلوا أي حد"، متابعًا: "بعد سنوات عدّة بعت رسالة لحسين الصباح وممدوح الليثي، قلت لهم شكرًا أنكم رفضتوني في بداية حياتي.. عشان لاقيتني بحب الفن أوي".