الأمم المتحدة: مغادرة كافة المرتزقة الأجانب من ليبيا في غضون 3 أشهر

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، إن كافة الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة على الجبهات سوف تعود إلى معسكراتها، ويصحب ذلك مغادرة كافة المرتزقة والمحاربين الأجانب من الأراضي الليبية أرضا وجوا وبحرا في غضون 3 أشهر بدءا من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا.

وأضافت المبعوثة الأممية الأممية، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "ليبيا الحدث"، اليوم الجمعة، أن وقف الإطلاق لا يسري على الجماعات الإرهابية التي سمتها الأمم المتحدة، وأن الاتفاق تناول تعليق كافة الاتفاقات العسكرية داخل الأراضي الليبية.

وأوضحت "ويليامز" أن فرقة التدريب التابعة الأمم المتحدة سوف تغادر البلاد، كما ينص الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الطرفين، لضمان أمان كافة المناطق المطهرة من الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة.

وأشارت إلى أن الطرفان اتفقا على التزامهما بفتح المسارات الأرضية والجوية عبر ليبيا والحد من استخدام خطاب الكراهية والحث على العنف وتيسير تبادل الأسرى وإعادة هيكلة قوات الدفاع لحماية المرافق النفطية.

وأعلنت "ويليامز" عن استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي اليوم، مشيرة إلى أن مؤسسات تكرير النفط سوف تستأنف إنتاجها قريبا، كما تم الاتفاق على إنشاء آلية لرصد تنفيذ وقف إطلاق النار.