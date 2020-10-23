من "تحرر وخمور" لـ"أبويا الروحي".. محمد رمضان وساويرس "محبة بعد عداوة"

من الجفاء إلى الصداقة الوطيدة، تشكلّت علاقة الفنان محمد رمضان، بالمهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، حيث بدأت بما يشبه "القطيعة" بينهما، ووصلت حاليًا إلى "محبة" وصداقة جمعت بين "نمبر وان" والملياردير.

الأزمة بينهما بدأت حينما وصف محمد رمضان، مهرجان الجونة، في بداية انطلاقه، بـ"المتحرر وبه خمور"، وذلك بعد غيابه عن الظهور على السجادة الحمراء في "الجونة" بالدورة الأولى والثانية، ووقتها قال "رمضان" في لقاء تليفزيوني، أنه لا يعلم إذا ما كانت أرسلت له إدارة المهرجان دعوة للحضور أم لا، لأنه يجب إرسالها إلى الشؤون المعنوية أولا باعتباره جنديا بالقوات المُسلحة، "قبل أن أحضر أي فعالية يجب أن تذهب الدعوة أولا للشؤون المعنوية".

وبرر محمد رمضان، غيابه عن "الجونة" وقتها، باعتباره "مهرجان متحرر به خمور، وأنا كفرد تابع للقوات المسلحة لا يمكنني الظهور في أماكن بها مثل تلك الأشياء".

وفي الدورة الثالثة لمهرجان الجونة عام 2019، ظهر محمد رمضان للمرة الأولى على السجادة الحمراء، لإعلان بدء صفحة جديدة مع مؤسس المهرجان نجيب ساويرس، والذي وصفه رمضان بأنه "أبويا الروحي".

وعبر حسابات السوشيال ميديا الخاصة بـ "نمبر وان والملياردير"، حرص كل منهما على نشر صور تجمع بينهما في لقاءات ومناسبات كثيرة، منها ظهور نجيب ساويرس، بصحبة محمد رمضان، وهما يرقصان سويًا في حفل على أغنية رمضان "رايحين نسهر".

الأزمة بين محمد رمضان، و نجيب ساويرس، تجددت بعد قيام الفنانة بشرى، أحد مسؤولي مهرجان الجونة، بطرح أغنية تسخر فيها من "رمضان" وأغنيتيه "نمبر وان" و"أنا الملك"، من خلال غناءها "هو لا هوبا.. أسدك يابا هبشته قطة، كل الكلام قاله ع الفاضي.. ده محصلش رقم 70"، ليرد عليها "رمضان": "الباشا اللي سرّح القطة، جمهوري بيقوله التاج على راسي يالا يا بروطة".

واضطر نجيب ساويرس، للتدخل لإنهاء الأزمة التي وقعت بينه وبين "رمضان" بسبب بشرى، للصلح بين الثنائي، ومن ثم بدء صفحة جديدة من جانبه مع "نمبر وان" توطدت حتى وصلت إلى درجة الصداقة فيما بينهما.

وللتعبير عن مدى إعجابه بالفنان محمد رمضان، أطلق عليه نجيب ساويرس عليه لقب "مايكل جاكسون مصر"، ليرد عليه نمبر وان "شهادة أعتز بيها"، الأمر الذي أثار حفيظة أحمد الفيشاوي، الذي دخل في خلاف مع "رمضان" وتبادلا التهكم والسخرية من بعضهما البعض، إلى نشر فيديو عبر حسابه بـ"انستجرام" يسخر فيه مما قاله "مؤسس الجونة"، الذي بدوره لم يوجه له دعوة للحضور للمهرجان، الذي ينطلق اليوم، ليغيب بذلك "الفيشاوي" للمرة الأولى عن هذا المهرجان.

واشتعلت الأزمة بين محمد رمضان، وأحمد الفيشاوي، عقب إعلان الأخير طرح أغنيته الجديدة تحمل اسم "نمبر 2"، ردًا ساخرًا على أغنية محمد رمضان "نمبر 1" التي تم طرحها في يونيو 2018، وحققت ما يقرب من 163 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.