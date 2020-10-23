بعد أزمته مع محمد رمضان.. حمادة هلال يستعد لتصوير "الشرع محللي أربعة"

علمت "الوطن" أن الفنان حمادة هلال يستعد لتصوير فيديو كليب "الشرع محللي أربعة"، خلال أيام قليلة، تمهيدًا لطرحه في القريب العاجل، لاسيما بعد أزمته مع محمد رمضان، الذي يعمل على أغنية تحمل الاسم ذاته.

وطرح حمادة هلال، أمس الخميس، برومو أغنيته الجديدة "الشرع محللي أربعة"، بعد ساعات من إعلان الفنان محمد رمضان عن طرحه لأغنية بعنوان "الشرع محلل أربعة".

وقال مصدر مقرب من حمادة هلال، إن المطرب سجل الأغنية منذ فترة طويلة، ولكن وفاة والدته والظروف الصعبة التي تعرض لها دفعته لتأجيل طرح الأغنية بسبب توقف نشاطه الفني، ولكن عقب علمه باسم أغنية محمد رمضان قرر طرح أغنيته للتأكيد أن اسم الأغنية مسجل له منذ فترة طويلة.

أغنية "الشرع محللي أربعة"، من كلمات محمود صالح، وألحان جابر جمال.

وفي تصريحات سابقة، قال الفنان حمادة هلال، إنه ولد في محافظة الشرقية، ثم انتقل إلى حي الزاوية الحمراء في القاهرة، وعاش به نحو 15 عامًا، وكانت من أسعد أيام حياته، وتعلم فيها الكثير من المبادئ مثل احترام الكبير، وأصول "الجدعنة".

وأضاف "هلال"، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "واحد من الناس"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أنه خلال حياته مر بمراحل صعبة، وعمل في أكثر من مهنة خلال فترات الإجازة بالمدرسة.

وأحيا الفنان حمادة هلال حفل ملكة وملك جمال الأطفال، التي أقيمت بمسرح الزمالك تحت اسم "مهرجان بيندولين"، وهي أول مسابقة متخصصة في مصر.

وقدم "حمادة"، عددًا من أغانيه الشهيرة منها "بحبك أكتر حاجة"، و"جمالها أوه لا لا"، و"مش هقول"، كما حرص على الترحيب بالفنانتين راندا البحيري ومنى ممدوح اللتين حرصتا على التواجد لحضور الحفل، وصعدت "راندا" على المسرح وقال "هلال" إنه عمل معها عندما كانا صغيرين في أغنية "كل ما أفكر فيك".