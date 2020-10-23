بلاغ يتهم رئيس الزمالك المعزول وابنته بتزوير 600 توكيل قضائي

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، ضد رئيس الزمالك المعزول، وكريمته أميرة، حمل رقم 13107 عرائض الناب العام، يتهمهما فيه بتزوير 600 توكيل قضائي.

وقال صبري، في بلاغه: "نلتمس إصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ التالي، جريمة خطيرة جدا اقترفها رئيس الزمالك المعزول، وكريمتة المدعوة أميرة، حيث نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بالصوت والصورة، عن ارتكابهما جريمة تزوير 600 توكيل، واستعملوها في تقديم بلاغات ضد العديد من الشخصيات المعروفة، بغية الإضرار والتنكيل بهم.

وأضاف صبري في بلاغه: "من المعروف أن هذه الجريمة تعد جناية تزوير محرارات رسمية معاقب عليها بالمواد 206 و206 مكرر، وما بعدها من قانون العقوبات، وإعمالا والتزاما بأحكام المادة 25 من قانون العقوبات، أتقدم بهذا البلاغ لإصدار الأمر بالتحقيق فيما تضمنه من وقائع وجرائم اقترفها رئيس الزمالك المعزول، وكريمته أميرة"، وأرفق المحامي المستندات المؤيدة لبلاغه.

رئيس الزمالك المعزول يطعن على قرار اللجنة الأولمبية بعزله

وكان رئيس الزمالك المعزول، أقام دعويين، طالب فيهما بوقف القرار الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك، لمدة أربع سنوات، من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة، رئيس الزمالك المعزول، 100 ألف جنيه، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

واعتبرت اللجنة، أنَّ مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".