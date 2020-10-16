أبرزها دعاوى رئيس الزمالك المعزول.. مجلس الدولة في أسبوع 

شهدت محاكم مجلس الدولة بدوائرها المختلفة عددا من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، سنتعرض أبرزها فيما يلي:

رئيس الزمالك المعزول يطعن أمام مجلس الدولة على قرار إيقافه.. والجلسة 18 أكتوبر

أقام رئيس نادي الزمالك المعزول، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام اللجنة في قرارها الصادر إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له، وحددت المحكمة أولى جلسات نظر الطعن الاحد المقبل.

مجلس الدولة يناقش آليات إشراف القضاة على انتخابات "النواب" في ورشة

عقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ورشة عمل حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولمناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية.

عقدت ورشة العمل بفندق الماسة بمدينة نصر، صباح يوم الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس، وبحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

مجازاة 5 مسؤولين بـ"محلية جمصة" لمنحهم مزايا لمهندس بالمخالفة للقانون

من ناحية آخرى أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 5 مسؤولين سابقين بمحلية جمصة، بشأن التعاقد مع مهندس للعمل ومنحه مزايا إضافية بالمخالفة للوائح والقوانين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة "م.ع" رئيس الوحدة المحلية بجمصة سابقًا، و"ع.م" نائب رئيس الوحدة سابقًا، و"ج.ع" مدير الشؤون القانونية سابقًا، بغرامة تعادل 4 أمثال أجرهم الأساسي، وخصم أجر 20 يومًا من راتب "م.ع" مدير شؤون العاملين، كما برأت "م.ع.ع" مدير إدارة بالوحدة سابقًا.

براءة مسؤول بـ"الثقافة" من شراء 6 سيارات كهربائية بشارع المعز دون مبرر

كما برأت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، "م.ا" مدير عام الشؤون المالية والإدارية سابقًا بمكتب وزير الثقافة، من تهمة شراء 6 سيارات كهربائية لتشغيلها بشارع المعز والجمالية دون الرجوع للإدارات المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

واطمأنت المحكمة لشهادة رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار سابقاً وحالياً بالمعاش، ورئيس اللجنة اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة رقم 348 لسنة 2010، والذي قرر بعدم وجود سيارات كهربائية بالمخازن وقت شراء السيارات الست للعمل بشارعي المعز والجمالية، وأن السيارات الكهربائية الواردة من معبد دندرة بالأقصر لم تكن تصلح للعمل بالشارعين نظرًا لكبر حجمها وضيق الشارعين.

مجلس الدولة يوقف قرار التعليم بحجب نتيجة 7 طلاب متهمين بغش جماعي

قضت دائرة التعليم، بمحكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أحمد جمال المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وكيلا عن عدد 7 طلاب، اتهموا بالغش الجماعي، كما قضت بوقف قرار وزارة التربية والتعليم، المتضمن حجب نتيجة الطلاب المشار إليهم في مادة اللغة العربية، في امتحانات الثانوية العامة 2019/2020 الذي عقد في يونيو الماضي.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 51540 لسنة 74 قضائية، كلا من وزير التربية والتعليم، ومحافظ القاهرة ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ورئيس قطاع التعليم الثانوي، ومدير إدارة وسط القاهرة التعليمية، بصفاتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد حسن، أحمد السيسي، محمد الصيفي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد يوسف.

ترجع وقائع القضية، إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في يونيو الماضي، صورًا تكشف الغش الجماعي داخل لجان امتحان الثانوية العامة، أثناء تأدية امتحان اللغة العربية.

وأظهرت الصور، مجموعة من الطلاب يتكدسون أمام مقعد زميل لهم، دون ارتداء الكمامة أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم وجود مراقب داخل اللجنة.