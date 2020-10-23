"أصعب فترة عدت عليا".. ابن مها أحمد يعلن شفاءه من المرض الغامض

أعلن عادل مجدي كامل، نجل الفناة مها أحمد، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، شفاءه من مرضه الغامض.

وكتب عادل: "جمعة مباركة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، الحمد الله دائما وأبدا على كل شيء، بعد تعب فتره كبيرة وأوحش إحساس حسيته في حياتي، وأصعب فترة عدت عليا في حياتي وعمري مقدر أنساها علشان خلتني أتعلم حاجات كتيرة جدا، وأعرف مين اللي يستاهل اديلوا عيني و مين اللي مكنش ينفع يبقي موجود في حياتي أصلا".

وأضاف تجل الفنان مجدي كامل: "الحمد الله إن ده حصل علشان ربنا يخليني اكتشف حاجات كتير كنت معمي عنها، والحمد الله علي النعمة الكبيرة، وهي الناس اللي بتحبك وبتدعيلك من قلبها، أنا بجد مبسوط أوي من الناس اللي كانت بتكلمني كل شوية، واللي كانت بتبعتلي، واللي كانت بتدعيلي، وهما أصلا في ناس كتيره جدا منهم ميعرفونيش، أنا بجد مش عارف أشكركم إزاي، ولا عارف أقول كلام يوصف قد إيه أنتوا ناس طيبة وجدعة، وناس قلوبها صافيه وبتتمني الخير لغيرهم، ألف ألف شكر لكل الناس اللي كلمتني وكانت قلقانه عليا".

وتابع عادل مجدي كامل: "أنا الحمد الله بقيت تمام ورجعت أحسن من الأول، وطلعت من اللي أنا كنت فيه، ومن النهارده إن شاء الله هنزل التمرين، وهرجع أتمرن تاني، وأعيش حياتي زي الأول، والحمد الله على الدرس اللي أنا اتعلمته في الفتره دي، وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن و يكون كله إيجابيات ونجاح وفرح وسعادة".

واستطرد نجل الفنانة مها أحمد: "أحب أشكر كل الناس تاني، أنتوا علي رأسي من فوق والله، وأنا دلوقتي عرفت وبقيت متأكد إن ساعات الغريب عنك بيكون أحسن مليون مرة من أقرب الناس ليك علشان اكتشفت إن الغريب بيفضل زعلان عليك، لكن القريب بيزعل عليك شويه وبينسي"، مؤكدا: "أنا الحمد الله بقيت زي الفل ومن النهارده حياة مختلفة تماما عن اللي فاتت، وأحسن بإذن الله".