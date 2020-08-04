صور.. مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد ابنها عادل مجدي كامل

احتفلت الفنانة مها أحمد، بعيد ميلاد ابنها عادل مجدي كامل، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "مها" على الصورة قائلة، "بسم الله ما شاء الله، النهاردة أغلى وأحلى حاجة حصلتلي في حياتي، عيد ميلاد روحي وقلبي وعيني عادل مجدي كامل".

وأضاف: "ربنا يخليك ليا ومتحرمش منك أبدا ويراضيك ويحميك ويحققلك كل اللى بتحلم بيه، يا صاحبي وحبيبي وابني وأخويا وأبويا ونور عنيا، ربنا يراضيني فيك يا قلبي ويبعد عنك أي شر وأشوفك أحسن الناس".

ورد ابنها "عادل": "أحلى حاجة في حياتي كلها، بحبك يا أحسن أم في الدنيا".