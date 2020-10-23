ليه عندنا عقدة الخواجة؟.. مروة عبدالمنعم تكشف تفاصيل مسرحية "رابونزل"

قالت الفنانة مروة عبدالمنعم، إنها كانت تحلم طوال حياتها بتأدية دور الشخصية الكارتونية "سنو وايت"، وكلما قدمت الفكرة كانت تُرفض، حتى قررت تقديمها في المسرح القومي للطفل: "كل الناس قالولي مجنونة انتي رايحة مسرح طفل تضيعي نفسك، قولتلهم أنا عندي فكرة وهعرف أعملها إزاي".

وأضافت "عبدالمنعم"، خلال لقاء ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مخرج المسرحية محسن رزق تناول الموضوع بشكل "شيك ويتناسب مع الزمن الحالي، وكان فن وإبهار ومسرح استعراضي"، مشيرة إلى أنها حققت حلمها: "رقصت وغنيت أنا حلمي أعمل فوازير".

وأشارت مروة عبدالمنعم، إلى أن رد فعل الأطفال المصريين عندما رأوا شخصية "سنو وايت"، وهي تتحدث العربية بشكل حي، كان شعور غريب؛ لأنهم يفتقدون هذا الإحساس، متابعة: "اكتشفت إن بتيجي شوية مسرحيات من برا بمبالغ غالية جدا، وبروح أحضرها بلاقيهم عادي جدا، احنا نعمل أحسن من كده بكتير، وبأسعار حلوة، لية عندنا عقدة الخواجة؟".

وكانت الفنانة مروة عبدالمنعم ،عبرت عن سعادتها برد فعل الجمهور حول عرضها المسرحي "رابونزل"، قائلة: "الحمد لله الردود كلها جميلة والناس فرحانة جدًا، والأطفال تشعر بسعادة كبيرة والحمد لله العرض عاجبهم جدا".

وتحدثت مروة لـ"الوطن"، عن الصعوبات التي واجهتها، قائلة: إن "ضيق الوقت كان من أهم الصعوبات، لأننا جهزنا للعرض المسرحي خلال شهرين، رغم أن تفاصيل العرض تحتاج إلى مدة أكثر من شهرين، بالاضافة إلى أن معظم البروفات لم تكن على مسرح، فكان اختلاف المساحات مشكلة بالنسبة لنا"، متابعة: "سيتم وضع خطة لعرض مسرحية رابونزل على مسارح أخرى، لكي نعمل على تقريب المسافات من الجمهور الذي يشكو من بُعد المسافات".

"رابونزل" من تأليف وإخراج محسن رزق، بطولة الفنانة مروة عبدالمنعم، وعايدة فهمي، ومصطفى حجاج، ومحمد سلامة، وباسم قناوي، وعلاء النقيب، وهشام عادل، وخالد إبراهيم، ومجموعة من الوجوه الجديدة الشابة.