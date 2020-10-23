حريق في مجمع للبتروكيماويات بإيران دون وقوع إصابات

اندلع حريق داخل مجمع للبتروكيماويات في ميناء الإمام الخميني، جنوب غربي إيران، عصر اليوم الجمعة، قبل تمكن رجال الطوارئ من السيطرة على الموقف، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

وقال رئيس إدارة الصحة والسلامة، في منظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالبتروكيماويات في الميناء، إن الحريق تحت السيطرة، وتعمل فرق الإطفاء والتشغيل على إخماده بدعم من المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، أكد المسؤول أنه لم تقع أي إصابات جراء الحريق، الذي نشب في تمام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن الإذاعة الإيرانية قولها، إن انفجارا تسبب في اندلاع الحريق الذي نشب بوحدة للعطريات في مجمع البتروكيمياويات.

وأِشارت الإذاعة، إلى أن رجال الإطفاء من المجمع بجانب فرق الإطفاء المحلية، استجابوا لاحتواء الحريق، ولم تقع إصابات.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الخميس، فرض عقوبات على السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، في أحدث حلقة من سلسلة العقوبات الأمريكية على طهران.

وقالت الوزارة، إن "مسجدي"، مستشار مقرب للقائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لعب دورا محوريا في سياسة الحرس بالعراق.

وردت طهران صباح اليوم، بإدراج السفير الأمريكي في العراق واثنين آخرين من الدبلوماسيين في قائمة سوداء.