إيران تعلن تجريب لقاح ضد فيروس كورونا على القردة

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، الاثنين، عن تجريب لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه أعطى نتائج إيجابية على القردة، وسيتم تجريبه على البشر في غضون أسبوعين أو ثلاثة.

وقال وزير الصحة، إن كل الخطوات التي تتخذها إيران في إنتاج اللقاح تتطابق مع المعايير الدولية وبروتوكولات الصحة العالمية ومؤسسة الأدوية والأغذية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 4206 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 504.281، كما أعلنت عن تسجيل 272 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 28.816.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين إلى 409.121، فيما أكدت أن هناك 4.533 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

ولفتت إلى أن عدد فحوصات كورونا في البلاد وصلت حتى اليوم إلى 4.340.831.

ولفتت الوزارة إلى أن 30 إقليمًا من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، مشيرة إلى أن 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي طهران، وأصفهان، وقم، وأذربيجان الشرقية، وخراسان جنوبي، وسمنان، وقزوين، ولرستان، وأردبيل، وخوزستان، وكرمانشاه، وجيلان، وبوشهر، وزنجان، وإيلام، وخراسان رضوي، ومازندران، والبرز، وأذربيجان الغربية، ومركزي، وكرمان، وخراسان شمالي، وهمدان، ويزد، وتشهار محل وبختياري، وكهكيلوية وبويرأحمد.

ووضعت السلطات الإيرانية 4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي كردستان، وهرمزغان، وفارس، وغلستان.