مروة عبدالمنعم: المسرح بيعلم الالتزام ومش أي ممثل يستحمله

قالت الفنانة مروة عبدالمنعم، إن المسرح يعلم الفنان الالتزام بالعرض: "مش أي ممثل بيقدر يستحمل المسرح ويعتبر تمارين للممثل"، مؤكدة أن السيطرة على الأطفال أثناء العروض المسرحية من أصعب الأشياء وأجملها في نفس الوقت.

وأضافت "عبدالمنعم"، خلال لقاء ببرنامج "3 ستات"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أنه خلال مشهد تناولها التفاحة في مسرحية "سنو وايت"، كان الأطفال يتفاعلون معها: "المسرح كله بيتهز، لا متاكليش التفاحة، خلاص دخلوا الحدوتة، ولما أغمى على سنو وايت، الأطفال عيطوا".

وتابعت: "لو اتكلمت مع الأطفال وأنا على المسرح ضاعت المسرحية ومش هعرف أسيطر عليهم، في نوع من المسرح ممكن تتكلمي عادي لكن أنا مبحبش، خاصة إني بحكي حدوتة".

وكانت الفنانة مروة عبدالمنعم، عبرت عن سعادتها برد فعل الجمهور حول عرضها المسرحي "رابونزل"، قائلة: "الحمد لله الردود كلها جميلة والناس فرحانة جدًا والأطفال تشعر بسعادة كبيرة، والحمد لله العرض عاجبهم جدا".

وتحدثت "عبدالمنعم" لـ"الوطن"، عن الصعوبات التي واجهتها: "ضيق الوقت كان من أهم الصعوبات لأننا جهزنا للعرض المسرحي خلال شهرين، رغم أن تفاصيل العرض تحتاج إلى مدة أكثر من شهرين، بالاضافة إلى أن معظم البروفات لم تكن على مسرح، فكان اختلاف المساحات مشكلة بالنسبة لنا"، متابعة حديثها: "سيجري وضع خطة لعرض مسرحية رابونزل، على مسارح أخرى لكي نعمل على تقريب المسافات من الجمهور الذى يشكو من بُعد المسافات".

"رابونزل" من تأليف وإخراج محسن رزق، وبطولة الفنانة مروة عبدالمنعم، وعايدة فهمي، مصطفى حجاج، محمد سلامة، باسم قناوي، علاء النقيب، هشام عادل، وخالد إبراهيم، ومجموعة من الوجوه الجديدة الشابة.