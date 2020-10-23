أمير رمسيس عن عدم وجود فيلم وثائقي طويل بـ"الجونة": مفيش حاجة جامدة

قال أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة، إن الإنتاج الفني عاش ظروفًا صعبة للغاية في مصر والعالم بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يفسر عدم وجود فيلم وثائقي مصري طويل في هذه النسخة من المهرجان.

وأضاف رمسيس خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي "قُدمت إلينا بعض الأفلام، لكننا لدينا مستوى معين لا نتنازل عنه في المهرجان، وأنا لست متمسكًا بوجود فيلم مصري حتى لو مفيش فيلم جامد، لازم يبقى له مستوى يليق بمهرجان الجونة".

وتابع: "عدد الأفلام التي قُدمت إلينا كان أقل من المعتاد، وأزمة انتشار فيروس كورونا أدت إلى تأجيل بعض الأفلام في السينما المصرية والسينما العالمية، وساندنا بعض الأفلام مثل مسلسل يوم الدين الذي عُرض في مهرجان كان كما عرضنا فيلم 200 متر المتوج بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا وهذا الأمر نابع من مسؤوليتنا تجاه السينما العربية".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروى جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

تُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.