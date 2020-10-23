الرئيس التنفيذي لأوراسكوم: مهرجان الجونة رسالة بانفتاح مصر على العالم

قال المهندس عمرو الحمامصي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم، إن العالم يعيش سنة استثنائية بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مركز المؤتمرات بالجونة، يعتبر مكانا مناسبًا لانعقاد المهرجان، لأنه مكان مفتوح وواسع.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "ملتزمون بكل الإجراءات الاحترازية ونتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للتأكد من سلامة الضيوف والموظفين".

وتابع: "رسالة المهرجان هذا العام أن مصر منفتحة على العالم كله، وتقود العالم ثقافيًا وعلى مستوى الأفلام، ويجب أن يتفائل الجميع، حتى مع الظروف الصعبة التي يعيشها العالم".

وأشار إلى أن مهرجان الجونة، يجذب عددًا كبيرًا من المتابعين بسبب الجهود المبذولة فيه، واكتسب أهمية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، إذ تشارك فيه وسائل الإعلام والصحف من كل أنحاء العالم.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنهت جميع التجهيزات استعدادا لبدء حفل افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الرابعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة في مواجهة كورونا لأول مرة منذ انطلاقه، منها زيادة مساحة السجادة الحمراء وتقليل عدد المدعوين وتقليل عدد المقاعد.

ويبدأ حفل الافتتاح، لأول مرة منذ انطلاق الدورة الأولى للمهرجان في 2017، بمركز المؤتمرات، على غير العادة في النسخ الثلاث السابقة، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.