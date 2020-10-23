عاجل.. اتفاق بين السودان وإسرائيل على بدء العلاقات برعاية أمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، عن اتفاق إسرائيل والسودان على صنع السلام وإقامة العلاقات، وأكد بيان مشترك لقادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان، اتفاق إسرائيل والسودان على البدء بعلاقات بين البلدين.

وأضاف البيان المشترك أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

كما أكد البيان، أن واشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع الشركاء لتخفيف أعباء ديونه.

من جانبه، قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب ومستشاره، إن دول أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل "وواثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا". فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي مع ترامب: "نوسع دائرة السلام سريعا".

وكان الرئيس الأمريكي توقع انضمام دول كثيرة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لعملية السلام.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية نقلت، اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي كبير توقعه بإعلان خطوات لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان في وقت لاحق اليوم.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن قرار الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ساعد في تمهيد الطريق أمام السودان ليصبح أحدث بلدع ربي يتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل.

وكانت مصادر في الحكومة السودانية ذكرت في وقت سابق لإذاعة الإسرائيلية ترجيحها الإعلان عن إقامة العلاقات مع تل أبيب في موعد أقصاه الجمعة.

وذكر مجلس السيادة السوداني أن ترامب وقع في وقت سابق أمر تنفيذيا لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، أن هذا اليوم "يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".

وكان ترامب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".