الجيش الليبي يعلن تفاصيل اتفاقية وقف إطلاق النار الدائم

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الليبي خالد المحجوب، اليوم الجمعة، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه، اليوم، بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

وقال المحجوب، وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية: "ماحدث اليوم في جنيف ينص على وقف إطلاق النار المستدام والمبادئ العامة تنص على التأكيد على وحدة الأراضي الليبية وحماية حدودها برا وبحرا وجوا، والامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوى خارجية مكافحة الإرهاب سياسة وطنية مشتركة تساهم فيها كل مؤسسات الدولة، وضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي".

وأضاف: "بنود الاتفاق تشمل كافة التراب الليبي برا وبحرا وجوا، حيث اتفقت اللجنة على الوقف الكامل لإطلاق النار ويسري ذلك منذ لحظة التوقيع، إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوما، وإعادة الوحدات العسكرية لمعسكراتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية، إضافة إلى فتح الطرق والمعابر على كافة التراب الليبي، الساحلية والجنوبية والجبلية، وتشكيل غرفة أمنية من ضباط الأمن للقيام بتأمين الطرق في المناطق التي تغادرها التشكيلات المسلحة، وتكليف آمر حرس المنشآت في القوات المسلحة وحكومة الوفاق بالتنسيق مع مؤسسة النفط لإعداد هيكلة هذه القوة، وحصر وتصنيف المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها لدمجها وإيجاد فرص عمل لمن يرغب في تركها والتعامل مع هذه المجموعات حسب تصنيفها ووفق ضوابط محددة، وإيقاف القبض على الهوية أو الانتماء السياسي، وتبادل المحتجزين المقبوض عليهم أثناء العمليات العسكرية أو بسبب الهوية".

وتابع المحجوب "لا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات المسلحة المصنفة كمجموعات إرهابية من الأمم المتحدة، إضافة إلى تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتشكيل قوة عسكرية محدودة من العسكريين النظاميين لتحد من الخروقات المتوقع حدوثها وتوفير احتياجات عملها، وإحالة الاتفاق لمجلس الأمن لإصدار قرار لكافة الأطراف للالتزام ببنوده".