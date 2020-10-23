ساويرس عن مهرجان الجونة: إحنا مش أقل من فينيسيا ووزارة الصحة رحبت

قال المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال مؤسس مهرجان الجونة، إنه فخور جدًا بتصنيف مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بالجونة في مصر، كأحد 10 مبانٍ أيقونية منتظرة في أفريقيا.

وأضاف ساويرس خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "تحدي تنظيم المهرجان هذا العام كان صعبًا للغاية، لكن قلنا لو مهرجان فينيسيا ومهرجان سان سيباستيان قبلنا يبقى إحنا مش أقل منهم، لأن وضع مصر أحسن بكتير جدًا، بدليل إن سويسرا معندهاش إلا مصر واليونان دول آمنة للسفر والعودة دون حجر 10 أيام".

وتابع: "ما شجعنا على تنظيم المهرجان هو ترحيب وزارة الصحة، عشان نوري العالم كله إننا عرفنا نتحدى كورونا ونعيش ونتعايش دون خسائر بإجراءات معقولة، وأنا لسه ضعيف في السينما بس نجيب بيسد".

ووعد ساويرس بإقامة مهرجان للموسيقى بمركز الجونة، قائلًا: "ده تخصصي، بس نخلص من العكة اللي إحنا فيها ده لأنه مشروع هيتكلم مئات الملايين بس مش وقته دلوقتي، بعد ما كانت خطته السنة الجاية بس هتتأجل كمان سنة، وأنا على وعدي لوزيرة الثقافة إننا هنعمل مهرجان ناجح زي مهرجان السينما أو أنجح كمان".

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة اتفق مع إدارة المهرجان على تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتى يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مباراة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة النص النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المباراة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولا سيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.