ساويرس عن تنظيم مهرجان الجونة: "الناس محتاجة تفرح عشان كورونا وقرفها"

قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال مؤسس مهرجان الجونة، إن المهرجان عرَّف العالم كله بمدينة الجونة، مشيرًا إلى أنه أثبت قدرة المصريين على التنظيم بشكل مبدع ومتقن.

وأضاف ساويرس خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "نقدر نقنع الناس في العالم يزوروا مصر رغم كل الظروف زي فيروس كورونا وصعوبة الطيران، وجمال الجونة بيساعدنا، واللي زارها قبل كده سهل ييجي تاني".

وتابع ساويرس، أنه يعتبر مهرجان الجونة فرصة رائعة لمشاهدة الأفلام الجديدة لأنه عاشق للفن، كما أنه يعتبر الحفلات التي يشهدها المهرجان فرصة رائعة: "محتاجين إننا نفرح عشان كورونا والقرف بتاعها".

وحول منصة التغريدات القصيرة "تويتر"، قال ساويرس: "اختراع عظيم لأني ممكن أكلم 7 ملايين متابع في نفس اللحظة، وأنا اللي برد محدش بيرد عني، ولو مكنتش أنا محدش هيرد".

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة اتفق مع إدارة المهرجان على تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتى يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مباراة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المباراة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.