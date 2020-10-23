على طريقة قتلة "فتاة المعادي".. تفاصيل سقوط عصابة خطف الحقائب ببورسعيد

على طريقة جريمة فتاة المعادي التي أودت بحياة فتاة فى بداية العشرينيات أثناء سرقة حقيبتها، كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية كواليس ضبط تشكيل عصابى ارتكب 13 واقعة سرقة متعلقات من المواطنين ببورسعيد بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

وذكرت التحقيقات والتحريات التي أشرف عليها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع أن المتهمين هما نجار وعاطل، وبسبب مرورهما بضائقة مالية احترفا ارتكاب جرائم سرقة حقائب الفتيات واستخدما لتنفيذ تلك الجرائم دراجة نارية.

وأوضحت التحريات أن العاطل كان يتولى قيادة الموتوسيكل بينما يقوم النجار بخطف الحقيبة والفرار بها، ثم التوجه بها إلى شريكهما الثالث وهو سائق لتصريف تلك المسروقات وبيعها واعترف المتهمان فى التحقيقات أنهما لجآ لهذه الطريقة في السرقة منذ عام تقريبا ونجحا فى سرقة 13 حقيبة من 13 فتاة بأماكن مختلفة فى بورسعيد حتى تعددت البلاغات ضدهما وتحركت قوة أمنية ألقت القبض عليهما.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد قيام (نجار، عاطل – لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى إرتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة فى الوقائع.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب (13) واقعة سرقة بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة (العرب و الشرق و المناخ والضواحي)، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميل لهما "سيئ النية" (سائق - له معلومات جنائية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.