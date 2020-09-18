ضبط عصابة حقائب السيدات بعد محاولة خطف خليجية وسرقتها بمصر الجديدة

قررت النيابة العامة حبس عصابة مكونة من 3 أفراد، بتهمة محاولة خطف سيدة خليجية وسرقة متعلقاتها عنوة، أثناء سيرها في أحد الشوارع في مصر الجديدة.

وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وموافاة النيابة بنتائج ما توصلت إليه التحريات.

وتلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من سيدة خليجية مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي مصابة بسحجات بالكوع الأيمن، أنها خلال سيرها بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة ملاكي، ما أدى لسقوطها أرضا وحدوث إصابتها المنوه عنها وقيام مستقلي السيارة المشار إليها بخطف حقيبة يدها ومحاولة خطفها، وبداخلها مبلغ مالي، هاتف محمول وبطاقة بنكية، ولاذوا بالفرار.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي إلى أن السيارة المستخدمة في الحادث مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقاما مزيفة، وبتكثيف جهود البحث، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، جرى ضبط اثنين من المتهمين، وعثر بحوزتهما على (2 فرد خرطوش – 3 طلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الهارب، واعترفا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام سيارات مستأجرة، وتثبيت ملصق يحمل الأرقام المشار إليها على اللوحات المعدنية الأصلية للسيارات لتغيير معالمها والحيلولة دون تحديدهم وضبطهم، وتم بإرشادهم ضبط بعض المسروقات.

وبإرشاد المتهمين جرى ضبط السيارتين المستأجرتين، وكشفا استخدام إحداهما في ارتكاب الوقائع بعلم مالكها "أمكن ضبطه" وبمواجهته أقر بعلمه باستخدام السيارة ملكه في ارتكاب وقائع السرقة نظير تحصله على مبالغ مالية من المتهمين المضبوطين، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين والمضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.