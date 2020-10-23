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محمود مسلم

أمريكا تطالب الجهات الفاعلة في ليبيا بدعم تنفيذ وقف إطلاق النار

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أ.ش.أ
09:14 م | الجمعة 23 أكتوبر 2020
ليبيا

ليبيا

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، الجهات الفاعلة في ليبيا، الداخلية والخارجية، على دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار "بحسن نية"، مؤكدة أن الاتفاق الذي تم توقيعه، اليوم، يمهد لمزيد من التقدم في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سيبدأ الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حل دائم للصراع.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف تُوِجَت بتوقيع الأطراف الليبية اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الدولة الليبية.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا- وفقا لبوابة (الوسط) الإخبارية الليبية- إن الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، مؤكدة أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق المصالح المشتركة لجميع الليبيين في خفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب.

وتابعت "نهنئ الطرفين على النتيجة الناجحة لمفاوضاتهما، ونهنئ الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز على دورها الذي لا غنى عنه في تسهيل المحادثات".

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