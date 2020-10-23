فراس سعيد: مهرجان الجونة واجهة مشرفة لمصر.. ورامي عياش: ابعدي يا 2020

قال الفنان فراس سعيد، إن مهرجان الجونة شيء مبهر ورائع وواجهة جميلة ومشرفة لمصر أمام العالم كله، ويوجه رسالة إلى العالم مفادها أن مصر موجودة وأنها تقف على قدميها رغم صعوبة الظروف.

وأضاف سعيد، خلال تصريحات لقناة "on"، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: "مصر زي الفل، وأشارك في الدراما أكثر من السينما لأن أدوارها تناسبني بشكل أكبر، وشاركت في فيلمين سيطرحان خلال الفترة المقبلة".

من جهته قال النجم اللبناني رامي عياش، إنه سيشارك في تصوير مسلسل جديد قريبًا، موضحًا أنه يفضل متابعة سينما الأكشن، إذ تربى على الأفلام الأمريكية، كما أنه يفضل بعض أفلام الأكشن العربية.

وحول عام 2020، غنى عياش: "ابعدي خلاص"، متابعًا: "معنديش أغنية معينة لها لأنها عاملتنا بشكل سيئ للأسف، وأهم شيء هو الصحة، كورونا أذت العالم كتير، ربنا يعديها على خير".

وعلمت "الوطن" من مصدر بمهرجان الجونة، أنَّ رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة اتفق مع إدارة المهرجان على تقديم حفل افتتاح المهرجان الساعة 5 عصراً حتي يتمّ الانتهاء منه قبل بدء مباراة الأهلي مع الوداد البيضاوي بمباراة نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تبدأ بالتاسعة مساءً، حتى يتمكّن الحضور من متابعة فعاليات المهرجان ومشاهدة المباراة.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تكريم الفنان الكبير خالد الصاوي، خلال الدورة الجديدة، وأكّد "الصاوي" اعتزازه بتكريمه من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال الصاوي، لـ"الوطن"، إنَّه فخور باختياره لهذا التكريم بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، ولاسيما أنه جاء من أحد أهم المهرجانات السينمائية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع مهرجان الجونة إثبات نفسه في دوراته الثلاث السابقة.