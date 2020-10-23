ثراء جبيل: "فرحانة إني اتعزمت في مهرجان الجونة كممثلة"

أعربت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بحضور مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "تالت سنة آجي المهرجان، لكن السنتين التانيين كنت بروح أحضر أفلام وندوات، والسنة دي عزموني على إني ممثلة أخيرا، مبسوطة إن المهرجان اتعمل وسط الظروف دي".

وأضافت "جبيل" خلال لقاء على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، أنها انتهت من مسرحية "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني، موضحة أنها كانت تؤدي دور ابنته الوسطى الشريرة، كما انتهت من مسلسل عُرض في الموسم الرمضاني السابق "القمر آخر الدنيا".

وأشارت إلى أنها ستشارك في فيلم قصير فور عودتها من الجونة مدعم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "من أهم الحاجات المتحمسة إني أعملها".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".

ومن ضمن قائمة المدعوين أيضاً "ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، انجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج، نيقولا معوض، أصيل عمران واستيفاني صليبا".

وتُجرى حاليًا التجهيزات النهائية لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي على قدم وساق، حيث من المنتظر أن يقام للمرة الأولى حفل الافتتاح في مركز المؤتمرات.