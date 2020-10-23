كان نازل إجازة من السعودية.. مصرع طبيب شاب انقلبت سيارته بالدقهلية

لقي طبيب شاب مصرعه، اليوم، إثر انقلاب سيارته بمصرف زراعي على طريق "السنبلاوين – المنصورة" وجرى نقل الجثة لمستشفى السنبلاوين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بانقلاب سيارة في المصرف الزراعي المار بقرية الزريقي علي طريق "المنصورة – السنبلازوين".

انتقلت وحدة مباحث السنبلاوين، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الدكتور منصور سمير منصور الدنابيقي، 29 عامًا، طبيب بشرى، مقيم بمدينة السنبلاوين، وجرى نقل الجثة إلي المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأكدت تحريات المباحث أن المتوفي كان يقود سيارته الملاكي رقم "س ل ر 5854" على طريق "المنصورة - السنبلاوين" ونتيجة اختلال عجلة القيادة انحرف وسقطت السيارة بمصرف الزريقي، وبسؤال الدكتور أحمد سمير، 27 عامًا، شقيق المتوفى أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدا بالتسبب في وقوع الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة السنبلاوين للعرض على النيابة العامة والتي أمرت بتسليم الجثة لذويها لدفنها.

من جانبه، نعى الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، الطبيب المتوفى، وقال لـ"الوطن" إنه خريج دفعة 2014 ويعمل طبيبًا مقيمًا تخصص باطنة في المملكة العربية السعودية وتواجد في مصر لقضاء إجازة.

وأصدرت نقابة أطباء الدقهلية بيانا نعت فيه الطبيب المتوفى قالت فيه: "نتقدم بخالص العزاء في وفاة الدكتور منصور سمير منصور الدنابيقي طبيب مقيم أمراض الباطنة بالسنبلاوين إثر حادث أليم ربنا يرحمه رحمة واسعة".