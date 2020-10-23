عمرو دياب يروج لأغنيته الجديدة "أهي أهي" مع المطربة اليونانية إيريني

نشر الفنان عمرو دياب عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، صورة مع المطربة إيريني بابادوبلو والتي شاركته بأغنيته الجديدة "أهي أهي" والتي طرحها مؤخرا الهضبة.

وعلق عمرو دياب على الصورة قائلا: "اسمع أغنية عمرو دياب الجديدة "أهي أهي - #Εσύ_εσύ" مع المطربة اليونانية إيريني بابادوبلو، على أنغامي".

وكان طرح الفنان عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة تحت مسمى "أهي أهي"، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر "دياب"، مقطع الأغنية، معلقا عليها: "خليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة أهي أهي حصريا".

وفي سياق آخر كان الفنان عمرو دياب قد نعى الفنان الكبير محمود ياسين من خلال حسابه على "انستجرام" قائلا: "خالص عزائى لوفاة الفنان الكبير ‫محمود ياسين رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

بهاء الدين محمد: عمرو دياب في حتة تانية وبيتعمل له 100 حساب

وقال الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، في وقت سابق إن الفنان عمرو دياب، "في حِتة تانية وبيتعمل له 100 حساب"، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده الـ59 باعتباره من مواليد 11 أكتوبر 1961، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بهاء الدين محمد، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، عن الهضبة عمرو دياب قائلًا: تنزل الأغنية تطلع، لحد عنده الكل يرجع، يتعمل له 100 حساب، هو برضه في حتة تانية.

وتابع: نجم يعلا كل ثانية لأن هو عمرو دياب، كل سنة وأنت طيب يا هضبة، وحلمكوا اللى بتحلموه كل ثانية وكل دقيقة، بالهدوء كده باختصار، شكله قرب يبقى حقيقة.