اليوم.. مجلس الدولة ينظر دعوى تطالب بوقف انتخابات النواب بالفيوم

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من ماهر أبو القاسم، والتي طالب فيها بوقف القرار السلبي للهيئة الوطنية للانتخابات بالامتناع عن وقف العملية الانتخابية المقرر إجراؤها خلال يومي 24، 25 أكتوبر 2020 لاختيار أعضاء مجلس النواب بدائرة ابشواي ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، لحين الفصل في الطعن المقام من الطاعن والذي حمل 6329 لسنة 7ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم .

واختصم الطعن الذي حمل 5330 لسنة 67 قضائية، وزير العدل بصفته.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت أحكاماً في عدد من الطعون على أحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى القضاء الإداري، لتكون بذلك أحكاما نهائية باتة غير جائز الطعن عليها، والتي أرسلت لاحقاً للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الكشوف النهائية.

وتضمنت الأحكام رفض 134 طعنا على الأحكام الصادرة، وتأييد حكم أول درجة، فيما إحالت المحكمة 18 طعنا إلى محكمة الموضوع للنظر في موضوعها وإصدار حكم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بجميع المحافظات أصدرت عددًا من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين قُبلت أوراقهم، أو بإيعادة مرشحين مستبعدين ولم تقبل أوراقهم.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، بينما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.