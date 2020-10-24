مستشار النواب الليبي: أتوقع نجاح اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

قال الدكتور عاطف الحاسية، مستشار مجلس النواب الليبي، إن اتفاق وقف إطلاق النار الليبي، يبدو أن له خطة أمنية بحتة، متوقعًا نجاحه لأن كل المشتركين فيه من العسكريين النظاميين.

وأكد "الحاسية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هذا الاتفاق مهم جدا من الناحية العسكرية والميدانية لأن هذه المهنية أثبتت نجاحها في الاجتماعات المغلقة بين المهنيين، معتبرًا أن أكبر نجاح لها كان اجتماع الغردقة الشهر الماضي، متوقعًا نجاح الاتفاق والوصول لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم والمستقر.

وأوضح أن أكبر تحد هو وجود قوات أجنبية على الأراضي الليبية، وأن المجتمع الدولي سيبدأ حملة لإصدار قرار من مجلس الأمن بإخلاء الأراضي الليبية من كل أنواع المرتزقة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق وضع له 90 يوما للتنفيذ.

وأشار أن هناك بعض الدول ضغطت على المجتمع الدولي من أجل تنفيذ الاتفاق الخاص بإقناع الدول بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأكد مستشار مجلس النواب الليبي، أن النظام التركي تورط في التدخل في الشأن الليبي، وأنه يريد الخروج منه بابتزاز بعض الدول العظمى، مشيرًا أن دول الجوار أبدت استيائها من الاتفاقية الأمنية التي وقعها أردوغان مع حكومة الوفاق، مشددًا على أن أردوغان يقوم بمناورة سياسية للبروز في الملف الليبي والدولي لاستدراج الدول لمساعدته في الملف الاقتصادي التركي.