البرلمان العربي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالاتفاق الموقع بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء دولة ليبيا اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020م في العاصمة السويسرية جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا الاتفاق يُمثل خطوة هامة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار دولة ليبيا، مشيداً بالروح الايجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته جمهورية مصر العربية نهاية سبتمبر الماضي، وصولاً لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار اليوم برعاية الأمم المتحدة.

ويناشد رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية لمواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي بما يُسهم في حل الأزمة الليبية حلاً نهائياً يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها ويُحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازهار، مؤكداً دعم البرلمان العربي ومساندته لكافة الجهود التي تدعم التسوية السياسية الشاملة في دولة ليبيا التي ترتضيها الأطراف الليبية والشعب الليبي الشقيق بعيداً عن التدخلات الخارجية.